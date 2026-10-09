Выжившая после казни инъекций Криста Пайк сделала первые шаги

Криста Пайк пришла в себя после смертельной инъекции. Состояние выжившей после казни пугает врачей.Случай, который потряс американскую пенитенциарную систему, продолжает обрастать пугающими подробностями.
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