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Минпросвещения РФ обновит рабочие программы по ключевым школьным предметам

Минпросвещения РФ обновит рабочие программы по ключевым школьным предметам

Рабочие программы по ключевым школьным предметам будут обновлены с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

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