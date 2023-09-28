Жительница Ленобласти обвинила мужчину в надругательстве над 13-летней дочкой

Подозреваемого задержали, опросили и отпустили под обязательство о явке. На днях в дежурную часть в Ленинградской области обратилась 32-летняя женщина с заявлением о том, что в период с июня по 18 сентября неизвестный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2010 года рождения.
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