Жительница Ленобласти обвинила мужчину в надругательстве над 13-летней дочкой

Подозреваемого задержали, опросили и отпустили под обязательство о явке. На днях в дежурную часть в Ленинградской области обратилась 32-летняя женщина с заявлением о том, что в период с июня по 18 сентября неизвестный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2010 года рождения.