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Российские войска освободили Новую Сечь и Светлое

Российские войска освободили Новую Сечь и Светлое

   Российские военные освободили населенные пункты Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР.

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