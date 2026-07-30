Водителя в Тбилисском районе осудили за пьяную езду

В Тбилисском районе Краснодарского края суд вынес приговор 50-летнему местному жителю. Он был признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения после ранее назначенного административного наказания за аналогичное правонарушение.
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