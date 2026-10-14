Как гиперзвуковой ракете лететь без GPS - в США ищут техническое решение Американская оборонная компания General Dynamics провела испытания технологии радиочастотной навигации, предназначенной для обеспечения движения гиперзвуковых аппаратов при отсутствии сигнала GPS.
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