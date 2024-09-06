Сбербанк предупредил о «крайне опасной» схеме обмана

Мошенники стали повсеместно запугивать жертв, чтобы они не обращались за помощью к другим людям. Такая схема крайне опасна, ведь выявить, что человек находится под влиянием аферистов и вывести его из-под контроля, сложно, рассказал вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь в ходе IX Восточного экономического форума.