Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что заявления о том, что Киев вступит в Североатлантический альянс, являются сказками.
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