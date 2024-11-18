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Зато умными хорошо прикинулись. Удачно

Зато умными хорошо прикинулись. Удачно

"И москаль, и хохолъ хитрые люди, и хитрость обоихъ выражается въ притворствѣ. Но тотъ и другой притворяются по-своему: первый любитъ притворяться дуракомъ, а второй умнымъ.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ключевский САМ злобная мерзость... У Русских, есть такое понятие... как ЧЕСТЬ!!... и Честь не позволяет прикидываться, кем бы это не было!!!.... &quot;Ключевские&quot;, ЯВНО... подменяют, приписывают... черты характера ЕВРЕЕВ и др. инородцев.. к РУССКИМ людям!... &quot;&quot; Чем кумушек считать трудиться... &quot;&quot;... &quot;Ключевские&quot; явно... &quot;батюшку&quot; Крылова не читали.
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6 час.
Алексей Тан
Да и аффтыр... этой ПИСУльки, не очень то далеко ушёл.. от тех же... БЛЕВАНТИНов.
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6 час.
Алексей Тан
Мы все служили в армии Советиус... и знаем... кто любители, прикидываться &quot;дурачками&quot;!... а кто подвязывались &quot;стучать&quot;.
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5 час.

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