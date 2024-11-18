Зато умными хорошо прикинулись. Удачно

Алексей Тан Ключевский САМ злобная мерзость... У Русских, есть такое понятие... как ЧЕСТЬ!!... и Честь не позволяет прикидываться, кем бы это не было!!!.... "Ключевские", ЯВНО... подменяют, приписывают... черты характера ЕВРЕЕВ и др. инородцев.. к РУССКИМ людям!... "" Чем кумушек считать трудиться... ""... "Ключевские" явно... "батюшку" Крылова не читали.

Алексей Тан Да и аффтыр... этой ПИСУльки, не очень то далеко ушёл.. от тех же... БЛЕВАНТИНов.