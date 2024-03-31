Покорите кухню за 7 дней: меню, которое изменит вашу жизнь

– Экономия времени: больше не нужно тратить часы на поиск рецептов и хождение по магазинам.– Экономия денег: при составлении меню на неделю вы покупаете только то, что действительно нужно, и избегаете ненужных импульсивных покупок.
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