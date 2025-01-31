Во Франции вандалы разрушили могилу Жана-Мари Ле Пена

Могилу Жана-Мари Ле Пена, основателя французской партии, которая ныне называется «Национальное объединение», осквернили вандалы, сообщила 31 января его внучка, евродепутат Марион Марешаль на своей странице в соцсети.
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