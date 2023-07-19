Анатолий Чубайс, после бегства из России остававшийся незаметным, снова в деле. Бывший реформатор и топ-менеджер объявился в Шотландии, превратился в "исследователя из Глазго" и пытается переписать историю.
Анатолий Чубайс в пути по истории России
Комментарии
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фарид сабиров
Убить его по решению самого справедливого СУДА России. Где Петров Баширов и что то молчит Полковник Квачков. ??????
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18 час.
Владимир Соловьев
Фото: "Было 70 лет коммунистического "ига", но придёт иго капиталистическое, по сравнению с которым коммунистическое покажется раем...
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18 час.
CM
C Major
а ведь был и третий вариант,как в Китае, но там не было космополитов у власти с 1917 и после 90-го
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18 час.
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