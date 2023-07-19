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Анатолий Чубайс в пути по истории России

Анатолий Чубайс в пути по истории России

Анатолий Чубайс, после бегства из России остававшийся незаметным, снова в деле. Бывший реформатор и топ-менеджер объявился в Шотландии, превратился в "исследователя из Глазго" и пытается переписать историю.

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Комментарии
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фарид сабиров
Убить его по решению самого справедливого СУДА России. Где Петров Баширов и что то молчит Полковник Квачков. ??????
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Владимир Соловьев
Фото: &quot;Было 70 лет коммунистического &quot;ига&quot;, но придёт иго капиталистическое, по сравнению с которым коммунистическое покажется раем...
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CM
C Major
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