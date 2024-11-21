Израильские ВВС нанесли удар по больнице «Камаль Адван» в секторе Газа: не менее 66 погибших

В результате израильского авиаудара по больнице «Камаль Адван» в секторе Газа по меньшей мере 66 человек погибли и более ста получили ранения.
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