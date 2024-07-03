Отряд кораблей Северного флота ВМС России прибыл в Венесуэлу

Москва, 2 июля /Синьхуа/ -- Отряд кораблей Северного флота военно-морских сил России в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла.
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