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Китай

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Отряд кораблей Северного флота ВМС России прибыл в Венесуэлу

Москва, 2 июля /Синьхуа/ -- Отряд кораблей Северного флота военно-морских сил России в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла.

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