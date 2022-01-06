«С Мичковым общаемся — сидит там, грустит»

Для молодежной сборной России по хоккею Новый год получился богатым на события. 29 декабря из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команде присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) со Словакией.
Для молодежной сборной России по хоккею Новый год получился богатым на события. 29 декабря из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команде присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) со Словакией.
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