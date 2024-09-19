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Спички - не игрушка

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Исторический скандал: Михаил Матвеев, депутат Госдумы, доведет Минпросвещения до прокурора

Исторический скандал: Михаил Матвеев, депутат Госдумы, доведет Минпросвещения до прокурора

  Миф о «дружбе народов» становится понятнее, если почитать учебники, по которым учат истории в Средней Азии Ирина Мишина Фото: Свободная Пресса Материал комментируют: Михаил Матвеев Проблема обучения детей мигрантов в Средней Азии с перспективой их работы в России обернулась грандиозным скандалом, который вышел на государственный уровень.

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