Курганский госпиталь получил новую лицензию, чтобы помогать бойцам СВО

В Курганском госпитале для ветеранов войн пациентов начали принимать врачи-травматологи-ортопеды. Учреждение получило лицензию по данному направлению, чтобы помогать ветеранам боевых действий и участникам СВО, рассказал URA.
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