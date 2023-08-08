В Россию едут буддисты со всего мира: что они будут обсуждать в Бурятии

17–19 августа в Республике Бурятия пройдет первый Международный буддийский форум. Мероприятие соберет не только представителей всех стран, в которых буддизм является традиционной религией, но и служителей монастырей и религиозных институтов.
17–19 августа в Республике Бурятия пройдет первый Международный буддийский форум. Мероприятие соберет не только представителей всех стран, в которых буддизм является традиционной религией, но и служителей монастырей и религиозных институтов.
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