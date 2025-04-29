Солдат ВСУ вступил в Российскую армию ради борьбы с нацизмом

Солдат рассказал о вступлении в батальон, сформированный из бывших военных ВСУ Солдат с позывным Лютик рассказал о вступлении в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).