Политолог Шеслер: Европа создаёт финансовый барьер для беженцев с Украины

Политолог Лариса Шеслер выразила мнение, что сокращение социальной поддержки украинских беженцев в европейских странах связано не только с экономическими трудностями, но и со стремлением ограничить дальнейший отток людей с Украины.
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