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3 доказательства того, что аренда авто выгоднее, чем покупка

3 доказательства того, что аренда авто выгоднее, чем покупка

В условиях XXI века автомобиль стал реальной необходимостью для большинства украинцев. Современный ритм жизни, количество задач и проблемы с движением общественного транспорта обусловливают растущую потребность в личном средстве передвижения.

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