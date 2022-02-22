3 доказательства того, что аренда авто выгоднее, чем покупка

В условиях XXI века автомобиль стал реальной необходимостью для большинства украинцев. Современный ритм жизни, количество задач и проблемы с движением общественного транспорта обусловливают растущую потребность в личном средстве передвижения.
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