Суд в Москве арестовал двух безработных за хулиганство на метро

Суд в Москве отправил двух безработных под арест на 10 суток за нарушение общественного порядка 25 августа на платформе станции метро Бауманская.
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