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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин предупредил Дюрена на случай ухода из «Пистонс», приведя пример Куминги: «Можно потерять поддержку тех, кто желает успеха»

Форвард « Голден Стэйт » Дрэймонд Грин предостерег центрового « Детройта » Джейлена Дюрена от поспешного ухода из команды ради более крупной суммы и призвал тщательно подумать, прежде чем соглашаться на краткосрочное квалификационное предложение.

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