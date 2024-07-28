Пленный боец ВСУ рассказал о потере 50% бригады при контрнаступлении в 2023 году

Военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Костюченко заявил, что бригада при попытке контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года потеряли половину личного состава.
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