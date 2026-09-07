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Царьград

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Ирландия увеличит срок проживания для гражданства до 8 лет

Ирландия увеличит срок проживания для гражданства до 8 лет

Ирландия готовится ужесточить правила получения гражданства. Премьер-министр Михол Мартин предложил увеличить срок проживания до 8 лет и ввести языковые требования.

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