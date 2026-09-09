Какие фразы не стоит говорить ребенку перед походом к стоматологу

Страх перед лечением зубов у взрослых часто связан с детским опытом. Согласно статистике, от 50% до 80% взрослых испытывают беспокойство перед визитом к стоматологу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АР Мужчины и их экст...
- АС 14-летняя девочка...
- SI «Атом» vs Umo 5: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым