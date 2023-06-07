Как турки штурмовали Константинополь

Фаусто Зонаро. Мехмед II у стен Константинополя. 1903 г. На заднем плане – бомбарда «Базилика» Система обороны Константинополя Константинополь (Как погиб Второй Рим) располагался на полуострове, образованном Мраморным морем и заливом Золотой Рог.