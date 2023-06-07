Военное обозрение

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Как турки штурмовали Константинополь

Как турки штурмовали Константинополь

Фаусто Зонаро. Мехмед II у стен Константинополя. 1903 г. На заднем плане – бомбарда «Базилика» Система обороны Константинополя Константинополь (Как погиб Второй Рим) располагался на полуострове, образованном Мраморным морем и заливом Золотой Рог.

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