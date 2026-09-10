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Царьград

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Page Six раскритиковал Гарри Стайлза за необычный билет к 11/9.

Page Six раскритиковал Гарри Стайлза за необычный билет к 11/9.

Билет на концерт Гарри Стайлза 9 сентября в Нью-Йорке вызвал волну критики из-за изображения авто рядом с небоскрёбом, за два дня до годовщины терактов 11 сентября.

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