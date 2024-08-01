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Fox News заявил, что осужденный в России Гершкович будет обменян и вернется в США 1 августа

Fox News заявил, что осужденный в России Гершкович будет обменян и вернется в США 1 августа

Такие сведения телеканалу якобы предоставила газета The Wall Street JournalАмериканский телеканал Fox News заявил, что журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными.

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