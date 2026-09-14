Швейцарский нейтралитет предложили жестко закрепить в конституции

Швейцарская народная партия предлагает лишить правительство права на гибкое толкование нейтралитета в Конституции перед референдумом 27 сентября, 14 сентября сообщает агентство Bloomberg.
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