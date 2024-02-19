Украинская оборона сломлена: Победа теперь в руках русских военных

Русские бойцы прорвали оборону врага и вошли в Победу! Так называется населённый пункт.Под Марьинкой подразделения ЮВО продолжая наступление, проломили оборону врага, вошли в важный населенный пункт Победа и продвинулись, штурмуя Новомихайловку.
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