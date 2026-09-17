В Петербурге задержали продавцов поддельных iPhone

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельность магазина в центре Санкт-Петербурга, где под видом новых оригинальных смартфонов iPhone покупателям продавали подержанные и собранные из комплектующих неизвестного происхождения устройства.
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