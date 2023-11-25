Борис I, король Андорры – как русский комбинатор ненадолго стал европейским монархом

Имя Бориса Скосырева мало знакомо у нас в стране, но в Европе этого человека запомнили очень хорошо. Этот напористый и умный авантюрист сумел стать на две недели королем Андорры, начать в стране прогрессивные реформы и даже объявить и с позором проиграть войну.