Продолжается обсуждение концепции схемы движения на главных городских проспектах

Продолжается обсуждение концепции схемы движения на главных городских проспектах21 мая 2024 года в 14:00 в Троицком сквере (перекресток проспекта Ленина и улицы Почтовая) состоится очередной этап обсуждения благоустройства и концепции схемы движения на главных городских проспектах.