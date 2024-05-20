НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Продолжается обсуждение концепции схемы движения на главных городских проспектах

Продолжается обсуждение концепции схемы движения на главных городских проспектах

Продолжается обсуждение концепции схемы движения на главных городских проспектах21 мая 2024 года в 14:00 в Троицком сквере (перекресток проспекта Ленина и улицы Почтовая) состоится очередной этап обсуждения благоустройства и концепции схемы движения на главных городских проспектах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх