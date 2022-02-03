Юрий Селиванов: Смехотворные аргументы Запада

О каком «свободном выборе» юридически несуществующего государства и порабощенного чужеземной тиранией народа может вообще идти речь применительно к Украине? Итак, основная суть западного ответа на российские предложения по обеспечению ВЗАИМНОЙ безопасности, согласно информации официальных инстанций РФ, заключается в том, что совокупный Запад, изображая свою несокрушимую приверженность фундаментальным принципам и ценностям демократии (уже смешно!), категорически настаивает на «свободном праве всех без исключения государств выбирать любые союзы, которые они считают необходимыми для обеспечения своей безопасности».