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Юрий Селиванов: Смехотворные аргументы Запада

Юрий Селиванов: Смехотворные аргументы Запада

О каком «свободном выборе» юридически несуществующего государства и порабощенного чужеземной тиранией народа может вообще идти речь применительно к Украине? Итак, основная суть западного ответа на российские предложения по обеспечению ВЗАИМНОЙ безопасности, согласно информации официальных инстанций РФ, заключается в том, что совокупный Запад, изображая свою несокрушимую приверженность фундаментальным принципам и ценностям демократии (уже смешно!),   категорически настаивает на «свободном праве всех без исключения государств выбирать любые союзы, которые они считают необходимыми для обеспечения своей безопасности».

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