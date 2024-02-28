Playing With Fire: Zelensky Questions Trump's Patriotism In CNN Interview Ukraine's President Zelensky has grown increasingly bold in his criticisms of former US President Donald Trump - a risky move given he's clearly the Republican frontrunner for president going into November.
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