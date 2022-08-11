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Лучшие песни на данный момент 2022 года - часть 5

Лучшие песни на данный момент 2022 года - часть 5

Знакомство со замечательными песнями первого полугодия 2022 многие из которых возможно услышали впервые заканчивается этим постом  начало здесь , часть вторая здесь , третья часть здесь , часть четвертая здесь      FKA twigs - 'Oh My Love'   Микстейп FKA Twigs “Caprisongs” - ее самый оптимистичный, раскрепощенный проект на сегодняшний день, а "Oh My Love" - особенно игривая композиция, в которой Твигс воркует о том, как сильно она кого-то хочет, одновременно добавляя послания о самоуважении и любви к себе.

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