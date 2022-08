Лучшие песни на данный момент 2022 года - часть 5

Знакомство со замечательными песнями первого полугодия 2022 многие из которых возможно услышали впервые заканчивается этим постом начало здесь , часть вторая здесь , третья часть здесь , часть четвертая здесь FKA twigs - 'Oh My Love' Микстейп FKA Twigs “Caprisongs” - ее самый оптимистичный, раскрепощенный проект на сегодняшний день, а "Oh My Love" - особенно игривая композиция, в которой Твигс воркует о том, как сильно она кого-то хочет, одновременно добавляя послания о самоуважении и любви к себе.