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Регионы России

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Иран готов открыть Ормузский пролив при снижении военного давления США

Иран готов открыть Ормузский пролив при снижении военного давления США

Иран намерен открыть Ормузский пролив в течение недели, если Соединённые Штаты снизят военное давление и снимут блокаду с иранских портов.

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