Боттас завершил рекордную серию из 103 попаданий в третий сегмент квалификации подряд

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас показал 12-й результат в квалификации к Гран-при Австралии и не прошел в третий сегмент.

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