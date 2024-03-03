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Битва за Харьков: армия России не будет окружать город, есть тактика получше

Битва за Харьков: армия России не будет окружать город, есть тактика получше

  Зеленский не советует харьковчанам сейчас возвращаться домой из эвакуации. Это несколько странное заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Харькове.

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