Битва за Харьков: армия России не будет окружать город, есть тактика получше

Зеленский не советует харьковчанам сейчас возвращаться домой из эвакуации. Это несколько странное заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Харькове.
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