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Царьград

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Трамп и Гренландия: новые вызовы для арктической стабильности России

Трамп и Гренландия: новые вызовы для арктической стабильности России

Дональд Трамп планирует включение Гренландии в состав США, что вызывает обеспокоенность России. Это стремление угрожает арктической стабильности, подчеркивает российский посол в Дании, Муте Эгеде же заявляет, что остров не продается.

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