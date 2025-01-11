На Уолл-стрит снова обеспокоены возможным повышением ставки ФРС

Сильный отчет о занятости за декабрь, опубликованный в пятницу, привел многих инвестиционных стратегов к уверенности в том, что Федеральная резервная система пока воздержится от дальнейшего снижения процентных ставок.
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