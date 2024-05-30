life style

Шольц свёл отношения ниже нуля и последствия будут.... Русские великодушны, не сровняли после 1945 Западную Германию на 2 метра вглубь и до сих пор нами не востребовано полное покрытие ущерба от нападения на СССР! Мало того, мы даже БЛАГОДАРНЫ за искреннюю помощь ЛЮДЕЙ ФРГ в наши страшные 90-е, когда они из Западной Рейн Вестфалии на собранные деньги гоняли в минус 28 фуры с едой в наши детские дома и больницы. Но дебильная ливерная колбаса пробуждает в нашей генетической памяти "вставай страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною..."