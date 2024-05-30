В ближайшем будущем вооруженного конфликта НАТО с Россией не ожидается, возврат к взаимопониманию и дипломатии допускается.
Шольц рассказал о дипломатическом будущем отношений между Германии и России
Комментарии
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life style
Шольц свёл отношения ниже нуля и последствия будут.... Русские великодушны, не сровняли после 1945 Западную Германию на 2 метра вглубь и до сих пор нами не востребовано полное покрытие ущерба от нападения на СССР! Мало того, мы даже БЛАГОДАРНЫ за искреннюю помощь ЛЮДЕЙ ФРГ в наши страшные 90-е, когда они из Западной Рейн Вестфалии на собранные деньги гоняли в минус 28 фуры с едой в наши детские дома и больницы. Но дебильная ливерная колбаса пробуждает в нашей генетической памяти "вставай страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною..."
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Неграмотные школьники продолжают жечь глаголом заголовки... А первоисточнике написано правильно, тупые школьники даже скопировать без ошибок не могут, а, ну да, "авторская доработка", "я художник, я вообще плохо вижу, а пишу исчо хужее..."
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5 час.
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