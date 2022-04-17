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Леонид Слуцкий: «Спартак» – очень сильная команда, одна из сильнейших по составу в РПЛ»

Леонид Слуцкий считает «Спартак» одной из сильнейших команд РПЛ. – Команда достойно смотрелась. Даже после счета 1:0 вы продолжали стараться играть в позиционную атаку.

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