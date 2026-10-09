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Александр Беглов: Управленческая команда Петербурга — лучшая в СЗФО по развитию экспорта

Александр Беглов: Управленческая команда Петербурга — лучшая в СЗФО по развитию экспорта

8 октября в Невской ратуше открылось окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Северо-Западного федерального округа при участии генерального директора АО "Российский экспортный центр" Вероники Никишиной.

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