Александр Беглов: Управленческая команда Петербурга — лучшая в СЗФО по развитию экспорта

8 октября в Невской ратуше открылось окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Северо-Западного федерального округа при участии генерального директора АО "Российский экспортный центр" Вероники Никишиной.
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