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В США женщина чудом выжила на свидании с маньяком

В США женщина чудом выжила на свидании с маньяком

Девушка рассказала, что маньяк терпеливо вёл с ней переписку и даже познакомил с родителями.Американка поделилась историей спасения от серийного маньяка.

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