«Милуоки» снова победил «Чикаго» и вышел в следующий раунд плей-офф

В пятом матче серии решающий вклад в победу «Бакс» внес Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка. В Милуоки (штат Висконсин, США) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз».