ПЛЕЙМЕЙКЕР

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Istomina
    Плевать на ваши заведения, у нас свои есть.Илья Жигулев: В н...
  • Александр Кузнецов
    Де Дзерби, правнук Муссолини, тебе делать нечего? Ты неукраинец, а бандершина. Не лезьте в политику. Мы свой чемпиона...Де Дзерби раздраж...
  • кузнецов владимир
    Путин то тут зачем? призерам медали вручал ЧернышенкоВ Кремле вручили ...

«Милуоки» снова победил «Чикаго» и вышел в следующий раунд плей-офф

«Милуоки» снова победил «Чикаго» и вышел в следующий раунд плей-офф

В пятом матче серии решающий вклад в победу «Бакс» внес Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка. В Милуоки (штат Висконсин, США) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх