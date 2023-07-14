Daily Moscow

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The Economist: Что мешает Китаю бросить вызов мировому лидерству США

The Economist: Что мешает Китаю бросить вызов мировому лидерству США

Правители Китая веками представляли окружающий мир в виде концентрических кругов с императорским троном в центре.

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Комментарии
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Виталий Гладченко
Ну, почитали высер американского журнала &quot;Экономист&quot;? За скобочками сей псевдоаналитики осталась такая себе &quot;мелочь&quot;: а увеличилось ли доверие всех перечисленных стран к самим &quot;великим и могучим Штатам&quot;? И вот тут-то &quot;собака и зарыта&quot;! Ведь дело в том, что только уж совсем слепой и глухой &quot;проамериканец&quot; сейчас не видит как экономика Штатах на всех парах летит к грандиозному краху, каковой ой как аукнется на всех государствах, поимеющих глупость сделать свою основную ставку на Штаты. А вот экономике Поднебесной крах явно не угрожает. Некоторое падение - особенно на фоне краха мировой экономики во главе с США - да, будет. Но краха точно не будет. В отличие от краха жёстко привязанных к американской экономик Японии, Южной Кореи и многих других из вышеперечисленных. Пожалуй, избегнет краха лишь Индия, и то - только потому, что не &quot;положила всё яйца в американскую корзину&quot;, но довольно активно торгует и с РФ, и... с Китаем...
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21 час.
ВГ
Виталий Гладченко
Ну, а то, что Daily Moscow - проамериканская газетёнка - этакий филиал Daily News - тоже неясно лишь слепому
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20 час.

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