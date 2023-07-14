The Economist: Что мешает Китаю бросить вызов мировому лидерству США

Виталий Гладченко

Ну, почитали высер американского журнала "Экономист"? За скобочками сей псевдоаналитики осталась такая себе "мелочь": а увеличилось ли доверие всех перечисленных стран к самим "великим и могучим Штатам"? И вот тут-то "собака и зарыта"! Ведь дело в том, что только уж совсем слепой и глухой "проамериканец" сейчас не видит как экономика Штатах на всех парах летит к грандиозному краху, каковой ой как аукнется на всех государствах, поимеющих глупость сделать свою основную ставку на Штаты. А вот экономике Поднебесной крах явно не угрожает. Некоторое падение - особенно на фоне краха мировой экономики во главе с США - да, будет. Но краха точно не будет. В отличие от краха жёстко привязанных к американской экономик Японии, Южной Кореи и многих других из вышеперечисленных. Пожалуй, избегнет краха лишь Индия, и то - только потому, что не "положила всё яйца в американскую корзину", но довольно активно торгует и с РФ, и... с Китаем...