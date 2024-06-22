Контуры просматриваются. На Западе заговорили об урегулировании на Украине

Чем закончится конфликт на Украине? Показательно, что в сгустившейся мрачной атмосфере международной нестабильности единственным кандидатом на британских выборах, всерьез озаботившимся этим вопросом, стал Найджел Фарадж.
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