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Контуры просматриваются. На Западе заговорили об урегулировании на Украине

Контуры просматриваются. На Западе заговорили об урегулировании на Украине

Чем закончится конфликт на Украине? Показательно, что в сгустившейся мрачной атмосфере международной нестабильности единственным кандидатом на британских выборах, всерьез озаботившимся этим вопросом, стал Найджел Фарадж.

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