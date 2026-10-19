18 октября 2026 года "Динамо" Москва обыграло ЦСКА со счетом 3:1, укрепив лидерство в РПЛ. Бывший защитник СССР Владимир Пономарев отметил динамичную и сплоченную игру "Динамо", назвав её лучшей в сезоне.